Kim Kardashian vreesde tijdens overval voor verkrachting: ’Hij trok me naar hem toe’

De overvallers, verkleed als agenten, drongen ’s ochtends vroeg op brute wijze haar kamer in. „Ze schreeuwden in het Frans tegen me. Ik zat rechtop en ze bleven zeggen: ’de ring’”, vertelt Kim, doelend op de peperdure ring die ze vlak daarvoor van haar man Kanye West had gekregen.

„Ik was zo geschrokken dat ik zei: ’Wat?’ Het drong niet tot me door. Hij zei het nog een keer. Hij lag op mijn nachtkastje, dus ik gaf hem mijn ring. En toen greep hij mij.” Kim droeg op dat moment alleen een badjes. „Hij greep me beet en trok me naar hem toe. Maar ik droeg verder niets dus ik dacht: ’nu word ik verkracht. Dit gaat gebeuren. Bereid jezelf voor’.”

Vervolgens werd ze vastgebonden met boeien, tiewraps en ducttape. „En toen plakte hij ducttape op mijn mond en ogen. En voor hij mijn ogen deed, zag ik dat hij mijn juwelendoos vond en hem omhooghield van ’we hebben hem’. Maar toen richtte hij zijn pistool op mij, en ik dacht: ’oke, dit is het’. Ik bleef maar denken aan Kourtney. Ik bleef denken dat ze thuis zou komen en ik dood in de kamer lag en ze voor de rest van haar leven een trauma zou hebben. Ik dacht dat dat mijn lot was”, vervolgt ze. „Maar op een gegeven moment renden ze weg.”

Bij de gewelddadige overval in de modestad namen de criminelen voor zo’n 10 miljoen dollar aan sieraden mee. Uit verklaringen bleek dat ze de realityster al twee jaar lang volgden.