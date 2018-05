’Waar je Waylon ook heen stuurt, er is altijd een probleem’

Op RTL was een filmpje te zien waarin Waylon uithaalt naar een verslaggever van het AD. Gulsen: „Zo zonde. Ik vind dat Waylon een onwijs agressieve houding heeft. Kom op, het is wel het Songfestival waar je naar toe gaat, ik vind dat hij dit heel negatief maakt. Het is één van de leukste internationale dingen waar je aan kan deelnemen!” De RTL Boulevard-deskundige merkt op dat Waylon het voor het land doet en daarom ook kritiek van het land zou moeten accepteren.

Luuk Ikink trekt de vergelijking met vorig jaar toen Og3ne naar het Songfestival ging. „Toen was alles vrolijk.” Zo hoort het ook te zijn, is Olcay’s stellige overtuiging. „Maar ik heb het idee waaar je Waylon ook heen stuurt; er is altijd een probleem.”

Bekijk ook: Waylon boycot pers