Catherine officieel benoemd tot beschermvrouwe rugbybonden

„Ik heb er zo veel zin in om beschermvrouwe te worden van de Rugby Football League en Rugby Football Union”, schrijft Catherine in een persoonlijk bericht onder de video. „Twee fantastische organisaties die zich inzetten voor het benutten van de kracht die sport kan hebben om gemeenschappen samen te brengen en individuen te helpen bloeien. Ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken op alle niveaus van de sport en om Engeland aan te moedigen in wat een spannend jaar belooft te worden voor beide sporten!”

Catherine neemt deze taak over van Harry, de jongere broer van haar man William. Toen Harry en zijn vrouw Meghan in 2020 opstapten als senior royals, stonden zij als gevolg daarvan hun taken als beschermheer- en vrouwe van verschillende instanties af. William is beschermheer van de rugbybond van Wales.