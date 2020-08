Ali B: Nederland heeft onuitputtelijke bron aan talent

Ali B Ⓒ ANP/HH

Ali B heeft al heel wat jury- en coachervaring op de Nederlandse televisie maar was desondanks toch weer verrast door wat hij zag in zijn eerste seizoen Holland’s Got Talent. „Ik ben echt zo onder de indruk van de hoeveelheid talent die we in Nederland hebben. Het is onuitputtelijk”, zegt de theatermaker en muzikant tegen het ANP.