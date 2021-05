Kaley Cuoco staat open voor Big Bang-reünie

„Het lijkt me erg leuk om een soort reünie-aflevering te maken”, vertelt de 35-jarige actrice. „Ik kan bijvoorbeeld niet wachten op de reünie van Friends (binnenkort te zien op HBO Max, red.), dus ik sta er zeker voor open om een zelfde aflevering te maken met onze cast.”

Hoewel de actrice, die de rol van Penny speelde, enthousiast is over een reünie, benadrukt ze ook dat het niet lang geleden is dat de show eindigde. De laatste aflevering van de serie werd uitgezonden in mei 2019. „Het voelde als gisteren toen we klaar waren met filmen, maar ik denk dat iedereen van de cast nog naar nieuwe projecten aan het zoeken is. Ik denk over een paar jaar als de timing goed is, dat ik zeker meedoe. Het was een ervaring die onze levens veranderde en het lijkt me geweldig om dat nog een keer met de fans te delen.”

De comedyserie volgde de avonturen van vier nerdy wetenschappers en hun knappe buurmeisje. Er werden twaalf seizoenen van de serie geproduceerd en daarmee is The Big Bang Theory de langstlopende sitcom ooit.