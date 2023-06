Afgekickte Rick Brandsteder: ’Ik voel mij sterk en fijn’

Presentator Rick Brandsteder belooft dat hij de tijd die hij recent doorbracht in een afkickkliniek niet zal gaan uitmelken. „Ik kom niet met een documentaire, ik kom niet met updates in Jinek”, bezweert hij in RTL Boulevard. „Het is wel goed zo, ik voel mij sterk en fijn.”