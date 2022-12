Premium Het beste van De Telegraaf

Catherine Zeta-Jones ziet droom in duigen vallen

Door Onze redactie

Ⓒ Getty Images

Catherine Zeta-Jones heeft een cv waar je u tegen zegt met de meest uiteenlopende rollen in verschillende genres. Toch is er keer op keer een duidelijke overkomst: de brunette speelt vrijwel altijd een sexy, intelligente doch mysterieuze vrouw. Er is nog één rol waar ze altijd van heeft gedroomd en die haar wat dat betreft perfect op het lijf lijkt geschreven.