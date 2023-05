Premium Het beste van De Telegraaf

Zó ongemakkelijk werd kroning Charles voor prins Harry

Ⓒ Getty Images

Een warm onthaal is het zaterdag niet geweest voor Harry (38). De rol van de prins, die nog steeds op gespannen voet staat met de koninklijke familie, was in schril contrast met die van William (40). Vanaf de derde rij keek hij, zichtbaar ongemakkelijk, toe hoe zijn broer de officiële taken als troonopvolger op zich neemt.