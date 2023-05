Sander Lantinga: ’Ik was lui geworden bij Coen & Sander’

Talpa en Radio 538 besloten afgelopen zomer te stoppen met de dagelijkse uitzendingen. Lantinga presenteert nu een middagshow op Radio Veronica, Swijnenberg presenteert een middagshow op Radio 538. Zij maken samen op vrijdag op 538 nog hun oude programma.

„Laat ik eerlijk voor mijzelf spreken”, stelt Lantinga in de podcast. „Ik was een beetje lui geworden. Je wordt toch een automatisme.” De dj weet niet of Swijnenberg dit ook zo heeft ervaren: „We hebben dat gesprek niet gevoerd.” Beide dj’s stelden in juni dat zij het besluit van Talpa en Radio 538 om te stoppen met de dagelijkse show niet aan zagen komen

Toontje lager

Lantinga heeft het gevoel dat het nu „echt heel goed” gaat met Swijnenberg en hun wekelijkse show. „Het is ook wel lekker dat we elkaar even minder gezien en gesproken hebben”, erkent hij. „Dan weet je ook wel weer echt waar je kracht in zit. We zingen allebei een toontje lager.”

De dj vertelt „het zeker leuk te vinden” om in de toekomst weer ergens een dagelijkse show met Swijnenberg te gaan maken. „Je hebt het niet allemaal zelf in de hand”, stelt hij. „Maar we zijn samen één, dat is wat het is.” Het zou Lantinga niet uitmaken waar het duo een plekje zou krijgen: „Bij iedere gek die ons wil hebben.” Tegelijkertijd benadrukt hij het „erg naar zijn zin” te hebben bij Veronica.