Queen Elizabeth zoekt kok

De 93-jarige queen is van plan haar nieuwe chef een jaarsalaris van 22.076 pond te geven, omgerekend zo’n 24.474 euro. Indien de kok nog een dak boven zijn hoofd zoekt en zelf ook wil eten, kan dat geregeld worden in ruil voor een lager salaris.

In de functieomschrijving staat dat de toekomstige chef moet voldoen aan de ‘hoogste standaarden’. „Je bereidt verschillende menu's voor op een breed scala aan evenementen en ontwikkelt nieuwe vaardigheden die je zullen helpen de volgende stap in je carrière te maken. Je gaat werken met hoogwaardige ingrediënten in een kundig team, je rol zal divers zijn.” Ook moet de kok bereid zijn om naar de verschillende residenties van de koninklijke familie te reizen. Daarnaast is kunnen werken in team belangrijk, net als een hands-on-mentaliteit en een dosis ervaring op het hoogste niveau.