Gekwelde zanger is klaar met leugens Ray J onthult: ’Lekken sekstape was afspraak met Kris Jenner en Kim Kardashian’

Na het uitlekken van een sekstape van Ray J en Kim Kardashian, die van 2003 tot 2006 een relatie hadden, was de brunette in één klap wereldberoemd. Ⓒ Getty Images

Het moment van Kim Kardashians grote doorbraak in 2007 is geen chique: een sekstape met haar toenmalige partner Ray J zette haar in één klap op de kaart. Terwijl de socialite altijd heeft volgehouden dat het Ray J was die de tape naar buiten heeft gebracht en ze onlangs zelfs nog vreesde dat hij dit ’geintje’ nog eens zou overdoen, stelt de zanger juist dat hij er door Kim en Kris Jenner is ingeluisd.