’Dreamlife’ van Melvin Moti doet je besef van tijd verliezen

De Vlaamse danser en acteur Sam Louwyck speelt de hoofdrol in de film. Ⓒ Foto Melvin Moti

Negentig minuten duurt Dreamlife, de eerste speelfilm van kunstenaar Melvin Moti, die begin dit jaar in première ging tijdens het International Film Festival Rotterdam en nu in De Pont museum in Tilburg is te zien. Het is een hele zit en toch vliegt de tijd voorbij. Slapen en waken, droom en werkelijkheid wisselen elkaar voortdurend af in deze hallucinerende rolprent, waarin zowel de kijker, als hoofdrolspeler Emile alle besef van tijd verliest.