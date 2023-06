Premium Het beste van De Telegraaf

’Iedereen dingt naar de gunst van de kijker’ Donkere wolken boven Viaplay: heeft het bedrijf zich verslikt in de Formule 1-rechten?

Viaplay liet maandag weten dat de omzet- en winstverwachtingen voor dit jaar flink naar beneden worden bijgesteld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Donkere wolken hebben zich samengepakt boven Viaplay, de Zweedse streamingdienst die in Nederland bekend is vanwege de live-uitzendingen van de Formule 1. Maandag liet het bedrijf weten dat de omzet- en winstverwachtingen voor dit jaar flink naar beneden worden bijgesteld, waarna de beurswaarde meteen met 61 procent kelderde. Heeft het bedrijf zich verslikt in de peperdure aankooprechten van de F1?