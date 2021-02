Naakte Viola Holt geniet van frisse duik in de sneeuw

„Heerlijk bloot door de sneeuw gerold in de achtertuin, goed voor het immuunsysteem!”, schrijft de voormalige presentatrice op sociale media bij een foto waarop haar ontblote schouders, borst en gezicht onder de sneeuw te zien zijn.

Helemaal naakt was Viola overigens niet. Om geen koude voeten te krijgen, trok ze wel een paar laarzen aan. En ook een blotebillengezicht ging haar blijkbaar te ver. Voordat ze met de billen bloot een frisse duik in de sneeuw nam, heeft ze zich eerst lekker opgedoft.

Bang voor eventuele reacties of glurende buren is Holt niet. „Ik trek me van niemand iets aan, nooit gedaan trouwens, het was heerlijk, 71 jaar en kerngezond.”