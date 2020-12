Vader Gert Verhulst overleden

Gert schrijft onder een foto van zijn vader: „Slaap zacht vader...”. Zijn zoon Viktor deelt meerdere foto’s. „We hebben samen alleen maar mooie herinneringen gemaakt. Daarvoor kan ik je niet dankbaar genoeg zijn. Mijn laatste woorden waren: 'Ik zie je graag' en dat zal ik voor altijd blijven doen."

Waaraan Jos is overleden is niet bekend. Eerder dit jaar liet Gert aan Belgische media weten zich zorgen te maken om zijn vader. „Hij woont in een verzorgingstehuis en door corona mag hij zijn kamer niet uit. Dat is voor hem het grootste probleem. Hij loopt graag rond in de gangen om zijn conditie op peil te houden."