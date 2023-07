Douwe Bob opent pannenkoekenrestaurant in Egmond aan Zee

Het is niet duidelijk of dat een referentie is naar zijn dochter Bobby Lou. Eerder deze maand vertelde de 30-jarige zanger namelijk in de LINDA. dat hij haar en zijn andere dochter Ziggy niet ziet. „Ik heb nu dus te maken met drie vrouwen met verschillende achtergronden die allemaal andere ideeën hebben over het leven en de toekomst. Waardoor ik mijn dochters minder zie dan mijn zoon”, zei hij in het gesprek. „Of eigenlijk: ik zie ze momenteel helemaal niet. En dat vind ik heel moeilijk.”

Dit weekend werd bekend dat Stevig, het restaurant van Douwe Bob in Amsterdam, niet meer op zijn naam staat. Douwe Bob opende het restaurant in 2021 samen met een partner. De zanger is er „een tijdje” geleden uitgestapt om de focus op „andere” zaken te leggen, aldus zijn manager.