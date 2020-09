Ozzy Osbourne ’vredig’ tijdens moordpoging op Sharon

Dat vertelt de 71-jarige in documentaire The Nine Lives of Ozzy Osbourne, die maandagavond werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Sharon herinnert zich het voorval uit 1989 beter. De presentatrice zegt dat ze haar echtgenoot niet meer herkende nadat hij een flinke dosis drugs had genomen. „Ik weet niet wie daar met me op de bank zat, maar dat was niet mijn man. Hij kan in zo’n toestand raken waardoor ik niet meer tot hem door kan dringen. En hij zei ineens: ’we zijn tot de beslissing gekomen dat je moet sterven’. En toen sprong hij op me en probeerde me te wurgen.”

Sharon wist de alarmknop die blijkbaar in de huiskamer van de Osbournes geïnstalleerd was in te drukken, waardoor de politie al snel aanwezig was. Ozzy werd een half jaar verplicht opgenomen, tot opluchting van zijn vrouw. „Goddank besloot de rechter hem voor zes maanden op te sluiten. Daardoor had ik de tijd om na te denken wat ik zou doen.” Ze besloot bij Ozzy te blijven, maar niet zonder hem te waarschuwen. „Ik zei tegen hem: ’als je dit ooit nog een keer probeert, dan vermoord ik jou of jij mij. En dat wil je toch niet voor de kinderen?”