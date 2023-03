Premium Het beste van De Telegraaf

Ex Emily Ratajkowski beschuldigd van seksueel wangedrag: ’Ik was doodsbang’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Emily Ratajkowski’s echtgenoot, met wie zij momenteel in scheiding ligt, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Sebastian Bear-McClard zou tieners hebben ’gegroomd’ via sociale media en hen hebben overgehaald met hem naar bed gegaan in ruil voor roem. Volgens in ieder geval een van de dames gebeurde dit tijdens zijn huwelijk met Emily.