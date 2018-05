Moordenaar kleindochter Morgan Freeman vrijgesproken van moord

De rechter besliste maandag in de zaak in New York. De man werd wel veroordeeld voor doodslag.

Lamar Davenport bracht E’Dena Hines in augustus 2015 om, buiten bij het appartement van het stel in New York. Zijn advocaat beargumenteerde dat Davenport onder invloed was van de druk PCP. Hij zou tijdens het herhaaldelijke insteken op zijn vriendin geroepen hebben: „Ik hou van jou. Ik heb altijd van je gehouden. God zou dit gewild hebben.”

De rechter was het ermee eens dat Davenport niet uit kwaadwil handelde, maar dat hij in de war was door de drugs. Met de veroordeling wegens doodslag ziet Davenport 25 jaar gevangenisstraf tegemoet.