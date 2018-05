Complete mails van zenderdirecteur in tweede boek Voetbal Inside

Het vervolg, getiteld Inside, kroniek van een turbulente talkshow, is geschreven door Michiel van Egmond en Jan Hillenius. Het duo was ook verantwoordelijk voor het eerste boek. Van Egmond schreef daarnaast ook successen als Gijp en Kieft.

In het tweede boek wordt teruggekeken op de samenwerking van hoofdrolspelers Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp met RTL. Net als Topshow wordt Inside een boek met de verhalen van achter de schermen van het programma. „En alles staat erin. Alles mag van de heren. Werkelijk uniek in de sportwereld”, twittert uitgever, én dochter van, Marieke Derksen. Zo zijn in het boek onder meer complete mails van vertrekkend zenderdirecteur Marco Louwerens opgenomen. Of daar ook de beruchte scheldmail instaat die Louwerens gestuurd zou hebben nadat de VI-heren kritiek hadden geuit op zijn zender?

Het afgelopen seizoen van Voetbal Inside was turbulent. Na verschillende relletjes maakten Genee, Derksen en Van der Gijp bekend dat ze overstappen naar Talpa. Ook Louwerens gaat mee. Vanaf volgend seizoen maken ze hun programma voor Veronica. Wel zijn ze komende zomer nog te zien in VI Oranje blijft thuis.