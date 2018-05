Getty Kaspers: ’Ze zetten me neer als een clown!’

Songfestivalwinnaar Getty Kaspers was verbijsterd toen ze zag dat haar gesprek met Jan Smit uit de show was geknipt: „Ik kreeg het gevoel dat de programmamakers niet eens wisten wie ik was!” Ⓒ BSR Agency

Vanavond zit ze bij het Omroep MAX-programma Hallo Nederland, waar GETTY KASPERS (70) hoopt een betere behandeling te krijgen dan afgelopen zaterdag in de AVROTROS-show De Grote Songfestivaltest. „Ik voel me vreselijk slecht behandeld”, zegt de zangeres, die nog maar net is bekomen van wat haar het afgelopen weekend overkwam.