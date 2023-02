Premium Het beste van De Telegraaf

Urk!-ster Gerda: ’Ik voelde mijn baby niet meer in mijn buik bewegen’

Door Edwin Bredius

Realityster Gerda Keuter en haar Klaas zijn helemaal in de wolken met dochter Maily, al ging de bevalling allesbehalve van een leien dakje. Ⓒ Weekblad Privé

Samen met tweelingzus Mathilde, die eind vorig jaar moeder werd, is Gerda Keuter een van de sterren van realityserie Urk! (SBS6). Eind vorige maand beviel ze van dochter Maily, maar hoezeer zij zich ook had voorgenomen van die ervaring te genieten... het liep allemaal anders! Al snel werd duidelijk dat het niet bepaald een droombevalling zou gaan worden. Een naderende zwangerschapsvergiftiging zorgde er zelfs voor dat Gerda met spoed naar het ziekenhuis moest. Niet alleen haar ongeboren dochter liep gevaar, ook de Urkse zelf. Twee weken later doet ze voor het eerst haar verhaal.