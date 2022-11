Nieuwe docuserie: gezinnen tot wanhoop gedreven

„Waarom lukt het deze gezinnen niet om uit de ellende te komen?”, vraagt documentairemaker Sahar Meradji zich af in haar voice-over. „Zijn ze nog te helpen, of is de toekomst van deze ouders en kinderen per definitie verloren?” Simpele antwoorden op die vragen zijn er in ieder geval niet. De drie gezinnen die Meradji voor haar serie volgt, kampen met verstikkende thuissituaties.

De eerste aflevering opent maandagavond met Astrid, een moeder van vier kinderen die alles zelf lijkt te moeten doen. Haar vriend Peter heeft concentratieproblemen en kan zich moeilijk aan afspraken houden. „Niet erg, maar soms wel vreselijk irritant”, zegt Astrid nog lachend. De dagelijkse stress begint echter zijn tol te eisen. Houden ze het samen wel vol?

Gerson en Merel lijken hun gezinsleven beter onder controle te hebben, hoewel dat met veel pijn en moeite gaat. Dochtertje Nohemy woont niet meer thuis vanwege een autismespectrumstoornis, ze kan ernstige woede-uitbarstingen krijgen. Alles moet dus gestructureerd verlopen. Een dagje naar het strand kan een hele opgave zijn. Desondanks komen vader en moeder heel beheerst over, hoewel Merel ook toegeeft dat ze bang is voor de uitspattingen van haar dochter.

Verloren kinderen is op zijn schrijnendst in het huis van Ronald en Marjolijn. Ze doen er alles aan om hun kinderen – die hoogbegaafd zijn maar ook psychische klachten hebben – een goede toekomst te geven. Daarbij liggen ze constant overhoop met scholen en instanties. Met iedere nacht veel te weinig slaap en veel te veel hooi op haar vork, zie je de paniek toenemen bij Marjolijn. De Raad voor de Kinderbescherming dreigt in te grijpen. Hebben ze daar misschien ook een goede reden voor? Die andere kant van het verhaal wordt later nog belicht. Verloren kinderen (EO) is van maandag tot en met donderdag om 22.00 uur te volgen op NPO 3.