Sterren stralen bij modegala in New York

Het thema van dit jaar was Heavenly Bodies: Fashion & the Catholic Imagination. Dat leverde veel indrukwekkende outfits op, waaronder die van Rihanna als een moderne 'modepaus'. Het doel van het gala is geld inzamelen voor het kostuuminstituut van The Metropolitan Museum of Art.

De presentatie was, zoals altijd, in handen van Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour. Zij werd ditmaal bijgestaan door Amal Clooney, modeontwerpster Donatella Versace en Rihanna.

George en Amal Clooney. Ⓒ Hollandse Hoogte

Madonna. Ⓒ Hollandse Hoogte