Vier non-binaire kandidaten in de race voor plek in K3

Er zijn nog 1442 kandidaten uit België en Nederland in de race om het lidmaatschap van K3. Zij krijgen deze week te horen dat zij zijn uitgenodigd om zich eind april te presenteren voor een preselectie voor een plaatsje binnen K3.

In totaal waren er 22.690 aanmeldingen binnengekomen om Klaasje te vervangen, die dit jaar afscheid neemt van de formatie. De selectierondes zullen zowel in Nederland als in Vlaanderen plaatsvinden.

Tv-show

Op 23, 24 en 25 april worden in België 96 mannen, 592 vrouwen en één non-binaire kandidaat verwacht. Een week later zullen in Nederland 72 mannen, 678 vrouwen en drie non-binaire kandidaten hun opwachting voor een selectieproef maken. De deelnemers aan deze selectieronde zullen in de loop van de maand mei vernemen of ze doorgaan naar de volgende ronde.

Twee maanden geleden maakte Klaasje Meijer bekend dat ze, na zes succesvolle jaren, K3 eind dit jaar zal verlaten.