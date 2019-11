Dennis Quaid vindt 39 jaar leeftijdsverschil geen probleem

„Ik ontmoette haar bij een zakelijk evenement en vanuit daar is onze relatie gegroeid. Je hebt geen controle over op wie je verliefd wordt en bovendien word ik ook niet snel verliefd. Maar ik laat me niet leiden door meningen van anderen. Ik ben drie keer getrouwd geweest en dit is de laatste. Dat weet ik zeker. Ik heb het gevoel dat ik een partner voor het leven heb gevonden”, aldus Dennis.

Quaid was van 1978 tot 1983 getrouwd met P.J. Soles en verbond zich van 1991 tot 2001 aan Meg Ryan. Met zijn derde vrouw Kimberly Buffington was hij 16 jaar getrouwd, het paar scheidde in 2018.

De 26-jarige Laura, zijn nieuwe verloofde, is een jaar jonger dan zijn zoon Jack. Zij werd in oktober ten huwelijk gevraagd door Dennis.