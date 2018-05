Vakantiehuis Prince wordt geveild

De vakantievilla stond al eerder te koop, maar tot op heden kwam daar geen serieus bod uit voort. Daarom heeft het Prince Estate nu besloten over te gaan tot een veiling. Om er zeker van te zijn dat er alleen serieuze gegadigden komen kijken, moet er vooraf een borg van 80.000 euro betaald worden aan de makelaar.

Prince woonde voornamelijk in Minneapolis, op zijn landgoed Paisley Park. Zijn vakantievilla is niet zo excentriek als het huis in Minneapolis en is aangepast aan de sfeer op de Turks- en Caicoseilanden.