Simon Cowell in januari weer aan de slag

Cowell brak in augustus zijn rug op meerdere plekken door een ongeluk met een elektrische fiets en had tijd nodig om te herstellen. Hierdoor miste hij afleveringen van Britain’s Got Talent en de Amerikaanse versie van de door hem bedachte talentenjacht. „Simon was er kapot van dat hij de show dit jaar miste. Maar hij heeft zich volledig gefocust op het beter worden en keert zeker weer terug in het panel”, vertelt een ingewijde aan The Sun.

De televisieproducent was dankbaar dat hij de tijd had om op te knappen, te genieten van de zon in Los Angeles en zijn gezin. „Maar hij houdt van zijn werk en staat te popelen om weer aan de slag te gaan, zeker omdat Britain’s Got Talent zo veel plezier en vermaak brengt in deze donkere tijden.”

Bij de Britse talentenjacht werd Cowell vervangen door danser Ahley Banjo. In de VS namen verschillende sterren, onder wie Kelly Clarkson, zijn rol over.