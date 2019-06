Superman Henry Cavill wordt superspeurneus

Cavill gaat de rol van superspeurneus Sherlock Holmes spelen. Hij doet dat niet in zijn eigen film, maar in de spin-off Enola Holmes, over het zusje van de beroemde detective. De film is een bewerking van de boekenreeks The Enola Holmes Mysteries van Nancy Springer. Millie Bobbie Brown speelt in de film de hoofdrol.

Later dit jaar is Cavill eerst nog te zien op Netflix in de nieuwe serie The Witcher, gebaseerd op de boeken- en filmreeks over een monsterjager. Hierin speelt hij de hoofdrol van Geralt of Rivia.