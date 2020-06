Acteur Guy Van S. riskeert opnieuw celstraf na armklem

Van S. zou in 2015 een vrouw hebben mishandeld toen hij zich mengde in een ruzie waarbij het slachtoffer een mes in handen zou hebben. De 57-jarige acteur ontkent alle aantijgingen en stelt dat hij alleen een armklem toepaste om haar te ontwapenen. Hij had die aangeleerd op de set van de tv-serie Zone Stad.

Zone Stad werd in Nederland uitgezonden onder de naam Politie Antwerpen. Van Sande speelde hierin de rol van Tom Segers. Ook speelde hij in de serie Flikken.

Kinderporno

Van S. werd eerder dit jaar nog veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk voor het bezit, het verspreiden en de productie van kinderporno.

De rechtbank doet op 29 juni uitspraak.