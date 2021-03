Gewoon Bloot: ‘Sommige kinderen zien hun ouders zelfs niet naakt’

Verder in de podcast: Linda de Mol is ‘het lachertje van de week’ vanwege het kritiekloze interview met Marco Borsato over de breuk met Leontien. Volgens Goossens wist de zanger het gesprek zo te sturen dat dé vraag onbeantwoord bleef. Dan de Nederlands-Bosnische film over Srebrenica, die is groot kanshebber voor een Oscar. En het nieuwe kinderprogramma Gewoon Bloot roept Kamervragen op nog voordat het is uitgezonden. Gaat het NTR-programma een stap te ver of is het leerzame televisie?

