’Moeder Cristiano Ronaldo in het ziekenhuis na beroerte’

Dolores Aveiro’s toestand zou momenteel stabiel zijn. Om haar gezondheidstoestand te bepalen, zal ze de komende uren diverse tests moeten ondergaan, schrijven lokale media.

De moeder van Cristiano Ronaldo overwon in 2007 borstkanker. In 2019 maakte ze bekend opnieuw tegen de ziekte te moeten vechten. „Ik ben in Madrid opnieuw geopereerd aan mijn borst. Ik heb al bestraling gekregen en moet vechten voor mijn leven”, vertelde ze aan een Portugees televisiestation.