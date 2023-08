B&B vol liefde: na weken toont hork Martijn eindelijk zijn ballen

Met de eindstreep in zicht worden er knopen doorgehakt in B&B vol liefde. Paul heeft zich naast conciërge ook opgewerkt tot dogsitter bij Debbie in Spanje. Martijn, de ondernemer in Thailand, speelt opnieuw verstoppertje én in de een na laatste aflevering is er gelukkig ook een liefdeskoppeltje.

Martijn neemt afscheid van Simone. Ⓒ Videoland