Gordon 22 kilo afgevallen: ’Nog vijf te gaan’

Gordon zegt in ’een kleine update’ dat hij de afgelopen weken ’niet zo heel erg meer’ aan het sporten is geweest vanwege een ’onwijze rugpijn’. „Dat ging dus niet. Dan kom je daarna in zo’n modus dat je denkt: ’f*ck, alles is nu kwijt’, maar dat is natuurlijk niet zo.”

„Het gaat op zich nog heel goed”, vervolgt Gordon. „Ik ben nu in totaal 22 kilo kwijt en ik ben voor het eerst in tijden onder de 100 kilo. Dat ben ik echt 15 jaar niet geweest, dus dat gaat heel goed. Morgen ga ik weer naar Dubai en daarna vlieg ik door naar Thailand om de laatste vijf kilo eraf te krijgen in een soort van wellnessresort.”

Gordon hield zijn volgers de afgelopen tijd al voortdurend op de hoogte van zijn afvalproces.