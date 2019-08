LA Opera onderzoekt beschuldigingen Domingo

Een woordvoerder van de Los Angeles Opera prijst Domingo voor wat hij de afgelopen drie decennia heeft betekend. „Niettemin doen we er alles aan om een professionele en samenwerkende omgeving te creëren waarin al onze medewerkers en artiesten zich even comfortabel, gewaardeerd en gerespecteerd voelen”, aldus de zegsman tegenover CBS News.

Domingo, die wordt gezien als een van de grootste operazangers aller tijden, wordt door negen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, meldde persbureau AP. De incidenten zouden zich over een tijdspanne van dertig jaar hebben voorgedaan, en zouden zijn begonnen in de jaren tachtig.

Domingo spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze „inaccuraat.” In een verklaring aan CNN laat de tenor weten dat hij altijd met wederzijdse instemming heeft gehandeld. Wel zegt de huidige artistiek leider van de Los Angeles Opera dat de tijden zijn veranderd. „Toch is het pijnlijk om te horen dat ik mogelijk iemand van streek heb gemaakt of ongemakkelijk heb laten voelen - ongeacht hoe lang geleden en ondanks mijn beste bedoelingen. Ik dacht dat al mijn interacties en relaties altijd welkom en met wederzijdse instemming waren.”

AP sprak uitvoerig met de negen vermeende slachtoffers. En ook met tientallen andere mensen rond de inmiddels 78-jarige Spanjaard. De intimidatie zou doorgaans volgens hetzelfde patroon zijn verlopen. Domingo benaderde de vrouwen vaak persoonlijk - geregeld belde hij naar hun huis - en vertelde geïnteresseerd te zijn in hun carrière. Hij zou met hen hebben willen afspreken om advies te geven, en vervolgens avances hebben gemaakt.

In enkele gevallen leidde het contact tot seks. De vrouwen zouden het gevoel hebben gehad dat ze Domingo gezien zijn grote invloed niet konden afwijzen.