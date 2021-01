Krezip maakt titelsong voor Soof 3

Het nummer gaat over hoop en vertrouwen blijven houden in de toekomst. De nieuwe single was binnen een dag geschreven, laat zangeres Jacqueline Govaert weten. „Toen we benaderd werden voor de titelsong van Soof 3 en de film zagen inspireerde ons dat enorm”, zegt ze. „Het liedje past perfect bij de film, maar ook bij de huidige tijd.”

In Soof 3 heeft cateraar Soof (Lies Visschedijk) eindelijk haar leven op de rit. Ze is gelukkig, haar bedrijfje loopt prima en de kinderen zijn groot en klaar om uit te vliegen. Maar dan krijgt ze slecht nieuws en komt ook nog eens haar dochter thuis om haar verloofde voor te stellen. Soof grijpt het huwelijk van haar dochter vervolgens met beide handen aan om haar kop in het zand te steken.

De film wordt geregisseerd door Anne de Clercq. Naast Lies Visschedijk zijn onder anderen ook Fedja van Huêt, Dan Karaty en Elise Schaap te zien in Soof 3.