René van der Gijp geeft show in Ahoy

Afgelopen zomer stond de oud-voetballer al met zijn eenmalige voorstelling Gijp Live! in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Daarin blikte hij terug op zijn tijd in het betaalde voetbal en praatte hij over zijn televisiewerk en persoonlijke leven.

Zijn nieuwe show in Ahoy zal net zoiets worden. „Maar dan voor een publiek van veertienduizend man. Dat gaan we gewoon doen”, vertelde Van der Gijp vrijdagavond in Veronica Inside. Het is nog niet bekend wanneer hij precies met zijn show op de planken zal staan.