Angus Cloud, Lance Reddick en Norman Lear niet herdacht bij Oscars

Het herdenkingsmoment begon met een foto van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die een Oscar won voor zijn eigen documentaire en medio februari overleed in een Russisch strafkamp. Op de klanken van Time to say goodbye, gezongen door Andrea Boccelli en zijn zoon Matteo, werden vervolgens onder anderen Jane Birkin, Carl Weathers, Paul Reubens en Tom Wilkinson herdacht. Ook Matthew Perry, Tina Turner en Ryuichi Sakamoto kwamen voorbij in het In Memoriam-blokje van de Oscaruitreiking.

Vorig jaar werden Anne Heche en Charlbi Dean niet tijdens de tv-registratie van de Oscars herdacht. De organisatie achter de Oscars, de Academy, plaatst wel altijd een uitgebreide lijst van overledenen, alleen worden sommigen tijdens de herdenking op tv dus overgeslagen.