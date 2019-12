Ryan Reynolds: we zijn bezig met Deadpool 3

Het was een kerstcadeautje waar fans al jaren op zaten te wachten, een derde film over de ’the Merc with a Mouth’. „We zijn er nu met het hele team mee bezig”, vertelt Ryan. „We zitten nu bij Marvel, dat is nu ineens de eredivisie. Best gek wel.”

Tot nu toe werd er weinig gecommuniceerd over een eventuele derde Deadpool-film. Het bleef daarom lang onduidelijk of die nog wel gemaakt zou worden en of de film dan überhaupt wel zou voorkomen in het Marvel Cinematic Universe (MCU), het filmuniversum waarin ook andere superhelden als Iron Man, Captain America en Thor te zien zijn.

De eerste twee Deadpool-films werden nog onder de vleugels van 20th Century Fox gemaakt. Sinds de overname door Disney dit jaar hoort Deadpool dus eigenlijk ook thuis tussen bovengenoemde helden die eerder samen met Marvel al over werden genomen door het bedrijf.

