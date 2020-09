Boerin Michelle gaat trouwen met haar Maarten

„Ze zei JA! Boerin Michelle en haar Maarten gaan trouwen”, is te lezen op het account van het programma. Het is een week geleden dat Maarten op de knieën is gegaan voor de champignonkweker. Een verrassing voor de boerin, al zat ze ’al best een tijd te dollen dat ik graag wil trouwen’. „Ik vroeg weleens aan Maarten of hij al een ring had gekocht. Hij zei dan grappend dat elke keer dat ik er over begon, er een maand bij kwam voordat hij het echt zou vragen.”

„Dus toen het vorige week tijdens onze vakantie dan echt gebeurde, zag ik het niet aankomen en dacht ik dat het een geintje was. Hij heeft het heel goed stil kunnen houden voor me. Dat vind ik heel knap gedaan en natuurlijk super leuk!”