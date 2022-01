17e-eeuwse wijnkoopman eerste eigenaar ’Stier’ van Potter

Premium Cultuur

’Straat’: catalogus voor graffiti

In een woord overweldigend: dat is Straat, het internationale Street Art Museum in Amsterdam-Noord. Gevestigd in een monumentale lasloods van een voormalige scheepswerf, is dit het walhalla voor liefhebbers van graffiti en zogeheten urban kunst. In de 25 meter hoge ruimte strijden tientallen immens ...