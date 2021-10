Paul McCartney en Yoko Ono eren verjaardag John Lennon

Sterren

Adele heeft begrip voor kritiek op Afrikaanse knotjes: ’Karma had me’

Adele begrijpt dat er ruim een jaar geleden commotie ontstond over een foto waarop ze Afrikaanse knotjes draagt. In een recent interview met Vogue gaat de zangeres voor het eerst in op de kwestie in zegt ze te snappen dat mensen vielen over ’deze vorm van culturele toe-eigening’.