Noel Gallagher heeft spijt van gehaast vertrek uit Oasis

In de Daily Star vertelt hij dat ze die bewuste avond in Parijs vreselijke ruzie hadden. „We waren aan het vechten en ik dacht: ’Fuck it! Ik ga naar huis.’ Met de kennis van nu weet ik overigens niet of het beter was geweest als ik wel was gebleven. Het was zeker weten een onvergetelijk concert geworden, want dan hadden we gewoon op het podium door gevochten. Misschien niet fysiek, maar wel verbaal.”

Toch baalt hij van zijn overhaaste vertrek. „Het zou een waanzinnig optreden zijn geweest. Ik zou willen dat ik herinneringen aan dat optreden had gehad. Maar het moest gebeuren.”

De broers hebben elkaar sinds die avond jaren niet kunnen luchten of zien en hoewel niemand een verzoening nog zag aankomen, lijkt daar nu eindelijk verandering in te komen. Toen een jonge fan op Twitter eerder dit jaar smeekte om een terugkeer van Oasis, antwoordde Liam: „Het gaat gebeuren.” Wanneer deze verzoening zou moeten plaatsvinden is niet duidelijk.