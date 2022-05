Verhoor Depp door advocaten Heard op laatste moment afgeblazen

„Meneer Depp terugroepen om te getuigen zou voor ons net zo relevant zijn als een fiets voor een vis”, zegt een bron dicht bij Heard tegen de nieuwszender. „Alles wat hij tot nu toe heeft gezegd in de rechtbank, is irrelevant gebleken voor de kern van de zaak. Er is geen reden om te denken dat het nu anders zou zijn.”

Depp getuigde eerder al in de zaak die hij heeft aangespannen tegen zijn ex. Zij schreef in 2018, zonder hem bij naam te noemen, in een opiniestuk dat ze slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. De acteur ontkent dat hij de actrice heeft misbruikt en klaagde haar daarom aan wegens smaad.