Elon Musk introduceert nieuwe vriendin

Het is nog maar in februari dat Elon Musk de relatie met Amber Heard voor de tweede keer beëindigde; in maart zou zijn huidige date, de 30-jarige Canadese Grimes ontmoet hebben. In die maand roemde de progressieve ondernemer ook op Twitter een videoclip die zij had geregisseerd voor zangeres Janelle Monae. Het zou goed klikken tussen de twee nadat ze bij een eerste kennismaking samen lachten om elkaars grappen over kunstmatige intelligentie. Maandagavond presenteerden hij en Grimes zich voor het eerst in het openbaar als koppel.

Met zo’n koninklijke uitstraling hoeft Amber Heard zich geen moment ongemakkelijk te voelen bij haar concurrente aan de arm van Elon Musk Ⓒ Hollandse Hoogte

Pikant genoeg troffen hij en zijn nieuwe vlam de 32-jarige ex bijna op de rode loper. Ze arriveerden vlak na elkaar. Hoe pijnlijk dat ook voor Heard geweest zal moeten zijn, ze hield dapper stand, gekleed in een felrode jurk en een gouden diadeem met uitsteeksels die haar de allure van een zonnegodin bezorgen, passend in het thema van de avond, Heavenly Bodies. Sowieso heeft zij geen klagen over gebrek aan mannelijke daandacht; in maart werd zij nog gespot met Sean Penn.

Haar opvolger aan de arm van miljardair Musk, echte naam Clair Boucher, werd in 2012 beroemd met haar album Visions, dat in 2015 gevolgd werd door Art Angels.

Amber Heard kon Elon Musk met zijn nieuwe vlam onmogelijk ontwijken, maar het is het koppel dat enigszins beteuterd op de foto staat. Ⓒ Hollandse Hoogte