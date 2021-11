Premium Het beste van De Telegraaf

Paula Rego vertrouwt haar diepste geheimen aan het doek toe

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Paula Rego in haar atelier in Londen (2018). Ⓒ Foto ANP / HH

Zo verlegen, bangelijk en vol twijfel als Paula Rego (86) in het dagelijks leven is, zo uitgesproken en dapper toont zij zich in haar schilderijen. Pijnlijke onderwerpen zoals de voormalige, militaire dictatuur in haar geboorteland Portugal, de strijd voor het recht op abortus of de complexe relatie tussen man en vrouw schuwt ze niet. Schaamteloos vertrouwt ze haar diepste geheimen aan het doek toe. Met haar brutale eerlijkheid raakt ze de kijker diep in het hart.