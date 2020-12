Shia LaBeouf: Hollywoods tikkende tijdbom?

In een clip van zijn ex Sia is LaBeouf al schreeuwend te zien; in het echte leven zou hij ook de nodige uitbarstingen kennen Ⓒ YouTube

Hollywoodsterren die van hun voetstuk vallen: er zijn er al een aantal voorbijgekomen de laatste jaren. Dit keer is het voormalig kindster en artiest Shia LaBeouf die een plotselinge aanklacht gevolgd ziet worden door meer publiekelijke beschuldigingen van mishandeling. Met een voor hem rampzalige timing, want rond zijn nieuwe film Pieces of a Woman is net een grote campagne gestart. Maar was hij, gezien zijn verleden, al niet langer een bom die elk moment kon barsten?