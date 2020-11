Bas Muijs keert voor de vierde keer terug in GTST

Muijs vertelde zaterdag aan RTL vaak de vraag te krijgen wanneer hij weer terugkeert in GTST. „Dat is aan de ene kant heel vleiend, maar aan de andere kant word je er ook wel eens een keer moe van.”

Zijn terugkeer heeft te maken met de vermissing van Ludo Sanders. „Ludo is natuurlijk weg, kwijt. Leef hij nog? Dat is de grote vraag. De familie Sanders is in rep en roer. Als Ludo daadwerkelijk zou verdwijnen, dan zou dat wel een aardschok teweegbrengen in de showbizz, zou ik bijna willen zeggen. Ik ga er niets over verklappen.”

De acteur zal naar eigen zeggen ’een paar weken’ in de soap te zien zijn.