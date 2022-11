Ticketmaster in problemen door storm op tickets Taylor Swift

De reden voor de afgelasting is de „buitengewoon grote belasting voor ticketsites”, schrijft Ticketmaster. Ook zijn er „onvoldoende tickets over om te kunnen voldoen aan de vraag.”

Het regende donderdag klachten bij Ticketmaster over de kaartverkoop voor de optredens van de Amerikaanse zangeres. Vanwege de enorme belangstelling crashte de website meerdere keren. De fans die er wel in slaagden om in de digitale wachtrij te komen, moesten soms wel twee uur wachten om een kans te krijgen een ticket te bemachtigen. Weer anderen werden op een wachtlijst gezet.

Eerder deze week meldde Ticketmaster dat Swift een record brak door op één dag maar liefst 2 miljoen kaartjes te verkopen. Volgens Ticketmaster is dat het grootste aantal tickets ooit dat door een artiest op een dag is verkocht.

Hoewel Taylor Swift al bijna twintig jaar in het vak zit, is ze nog ongekend populair. De artieste was onlangs ook al de grote winnaar bij de MTV Europe Music Awards. Taylor Swift ging met vier prijzen naar huis, waaronder die voor Best Artist en Best Pop. In Amerika verbrak ze een record met tien van haar nummers op de eerste tien plaatsen in de Billboard Hot 100.

