Stalker claimt kind met Cindy Crawford te hebben

De poging van Kler was tevergeefs. Crawford bleek niet thuis, maar de politie was wél aanwezig om hem te arresteren op verdenking van stalking. De man verklaarde Crawford te willen confronteren met de bizarre bewering dat hij een kind bij haar heeft verwekt.

Een woordvoerder van het kantoor van de sheriff van Los Angeles laat weten dat zij ter plaatse kwamen na een oproep dat er iemand zonder toestemming op het terrein aanwezig was en op ramen en deuren stond te bonzen. „Na het onderzoek hebben ze een volwassen mannelijke verdachte gearresteerd voor het misdrijf stalking. Het is niet bekend uit welk deel van het Verenigd Koninkrijk de verdachte komt.”

Het is op dit moment onduidelijk of de man al eerder heeft geprobeerd in contact te komen met Crawford of haar familie. Kler ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan stalking. Het onderzoek loopt nog.